Pluie-inondation : voici les 13 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Météo-France a placé 13 départements en vigilance jaune pluie-inondation pour la journée de ce mercredi 27 août.

Prudence dans l'est de l'Hexagone. Cette partie du pays sera en proie à des orages ce mercredi 27 août. En prévision, Météo-France a placé 13 départements en vigilance jaune «pluie-inondation».

Dans le détail, les départements concernés sont : l'Ain, l'Allier, le Cantal, la Côte-d'Or, le Doubs, le Jura, la Loire, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire et le Territoire de Belfort.

Météo-France

Cette vigilance devrait être en vigueur dès 15h ce mercredi.

«Une dégradation pluvio-orageuse marquée est attendue du sud-ouest au nord-est du pays. C'est le caractère fortement pluvieux de ces orages qui est à surveiller», a détaillé Météo-France. «Une aggravation du niveau de vigilance vers l'orange est probable»