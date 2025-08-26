Pluie-inondation : voici les 21 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Météo-France a placé 21 départements en vigilance jaune pluie-inondation pour la journée de ce mercredi 27 août.

Dans le détail, les départements concernés sont : l'Ain, l'Allier, l'Ardèche, l'Aude, l'Aveyron, le Cantal, la Côte-d'Or, le Doubs, le Gard, l'Hérault, le Jura, la Loire, la Lozère, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Orientales, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Haute-Savoie et le Territoire de Belfort.

«Dès le lever du jour, des averses se produisent au sud d'un axe allant de l'estuaire de la Garonne au duché du Luxembourg. Elles perdurent une bonne partie de la journée, mais deviennent un peu plus rares l'après-midi du Languedoc-Roussillon à la région PACA et la Corse où des éclaircies arrivent à percer. Des orages grondent des Pyrénées centrales en direction de l'Auvergne, du Limousin, de la Bourgogne et de la Franche-Comté. Ils sont même plus virulents l'après-midi en donnant de la grêle, de fortes rafales, jusqu'à 80 voire 90 km/h et de bons cumuls sur le Centre-Est où le caractère fortement pluvieux de ces orages est à surveiller», a anticipé Météo-France.

«De violents orages pourront également se déclencher sur les Pyrénées en fin d'après-midi/soirée. Des frontières du nord-est vers le nord de la façade atlantique, après un début de journée sous un ciel plutôt bien dégagé, le ciel se voile au fil de la journée par l'ouest, annonçant l'arrivée d'une nouvelle dégradation pluvio-orageuse par la pointe de Bretagne l'après-midi», a conclu cette source.