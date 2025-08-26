Toute l’actu en direct 24h/24
Pourquoi la dette publique nuit-elle directement aux Français ?

En juillet dernier, le Premier ministre François Bayrou avait dévoilé son plan pour réaliser près de 44 milliards d'euros d'économies. [REUTERS/Abdul Saboor]
En 2025, la charge de la dette française atteindra les 66 milliards d'euros, un montant supérieur au budget de la Défense notamment. Peu à peu, la France perd du terrain, et tombe à la merci de ses créanciers.

Avec plus de 3.200 milliards d'euros de dettes, la France vit largement au-dessus de ses moyens. Concrètement, cela représente 110 % de la richesse produite en une année. 

«La France court à l'accident si elle ne prend pas de décisions courageuses sur sa situation budgétaire», a alerté François Bayrou lors de sa conférence de presse lundi 25 août. «La charge de la dette sera, cette année, le budget le plus important de la nation», a-t-il indiqué. «Les annuités que nous devons rembourser vont être plus lourdes que le budget de l'Éducation nationale ou encore que le budget des armées», a-t-il précisé.

44 milliards d'euros d'économies

Chaque année, des dizaines de milliards d'euros s'envolent dans les intérêts : 60 milliards en 2024, 66 milliards en 2025, et jusqu'à 75 milliards en 2026. Et tandis que la France s'endette, les services publics se dégradent. Car cet argent n'alimente ni les hôpitaux, ni les écoles, ni les différentes infrastructures.

Pire encore, la dépendance aux marchés financiers fragilise encore davantage l'Etat. En juillet dernier, le Premier ministre François Bayrou avait dévoilé son plan pour réaliser près de 44 milliards d'euros d'économies. Suppression de jours fériés, gel de prestations sociales, baisse d'emplois publics... 

Mais de telles mesures n'ont pas plus aux Français, en témoignent le mouvement qui pourrait être massif le 10 septembre prochain. Sa décision d'engager la responsabilité de son gouvernement le 8 septembre prochain témoigne de la gravité de la situation.

