Rentrée scolaire : comment bénéficier d’une aide pour payer la cantine ?

Si le prix des fournitures scolaires de rentrée connaît une légère baisse, celui des repas reste un poids pour de nombreux ménages. Plusieurs dispositifs existent pourtant pour réduire cette dépense.

À l’heure où les cartables se préparent et où sonne la fin des vacances, la question du coût de la cantine revient sur la table des familles. À l’école élémentaire, les tarifs sont fixés par la commune. La tarification est faite selon le quotient familial, qui prend en compte les revenus et les charges des parents. Dans certains territoires, comme dans le département de la Seine-Maritime, des réductions sont même prévues dès cette rentrée.

Pour savoir si vous pouvez en bénéficier, le premier réflexe est de vous rapprocher de votre mairie. Les assistantes sociales scolaires ou la Caisse d’allocations familiales peuvent également orienter les démarches. Le département, lui, peut intervenir dans un cas précis : lorsque l’enfant est scolarisé loin de son domicile et qu’il est contraint de déjeuner chaque jour à la cantine. Dans ce cas, la demande doit être déposée dès le début de l’année auprès de la direction de l’école.

Enfin, le dispositif «Cantine à 1 euro», créé en 2019, reste une aide précieuse pour les familles modestes vivant dans certaines communes rurales. Il permet de réduire fortement le prix du repas, mais son accès est désormais limité : depuis le 26 juillet 2025, les nouvelles inscriptions ne sont plus acceptées. Seules les collectivités déjà engagées avant cette date continuent à proposer ce tarif.

Collège et lycée : un soutien renforcé

À partir du collège, le coût du repas est fixé par le département, et par la région au lycée. Là encore, certaines collectivités appliquent une tarification selon le quotient familial ou proposent des aides spécifiques. Dans le Morbihan, par exemple, l’aide «Rest’o collège 56» permet aux collégiens demi-pensionnaires de payer 1 euro le repas, et 3 euros par jour pour les internes, sous conditions de ressources.

En Bretagne, les lycéens profitent d’une tarification solidaire : un repas à 2,70 euros pour les familles, la région prenant en charge le reste. Autre levier : le fonds social pour les cantines attribué par le chef d’établissement.

Accessible sur demande auprès de l’assistante sociale ou du secrétariat, il peut couvrir une partie des frais en cas de difficultés financières. Enfin, il ne faut pas oublier les bourses de collège et de lycée, disponibles dès la rentrée et cumulables avec d’autres dispositifs.

En clair : qu’il s’agisse de la commune, du département, de la région ou de l’établissement scolaire, de nombreuses aides existent pour alléger la facture de cantine. Les démarches s’effectuent en début d’année et varient selon le lieu de scolarisation de votre enfant.