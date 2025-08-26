Royaume-Uni : 67 personnes inculpées pour avoir manifesté en faveur du groupe Palestine Action à Londres

La police métropolitaine de Londres a inculpé 67 personnes pour avoir manifesté leur soutien au groupe interdit Palestine Action.

Des peines de sursis à la clef ? La police londonienne a annoncé ce mardi avoir inculpé 67 personnes soupçonnées d'avoir apporté leur soutien au groupe Palestine Action.

Les accusés comparaîtront devant le tribunal à plusieurs dates en octobre et encourent une peine maximale de six mois d'emprisonnement s'ils sont reconnus coupables, a précisé la police métropolitaine.

Le gouvernement britannique avait interdit ce groupe après l'avoir qualifié de terroriste en juillet dernier, après une série d'actes de vandalisme commis dans une base de la Royal Air Force.

Plus de 700 personnes ont d'ailleurs été arrêtées, principalement lors de manifestations, depuis que le groupe a été déclaré illégal en vertu de la loi de 2000 portant sur le terrorisme.

La police a précisé que des accusations avaient été portées contre 64 personnes en lien avec des manifestations organisées dans le centre de Londres à deux reprises le mois dernier.