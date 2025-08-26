Toute l’actu en direct 24h/24
Selon le ministre de la Justice Gérald Darmanin, «il ne faut pas écarter» l'hypothèse d'une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale

«Lorsqu'il y a un conflit extrêmement important entre le pouvoir législatif et l'exécutif», il est possible d'imaginer la dissolution comme «une solution pour trancher le nœud gordien», selon Gérald Darmanin. [Thomas SAMSON / AFP]
Par CNEWS
Publié le

Emmanuel Macron pourrait dissoudre l'Assemblée nationale, selon le garde des Sceaux, Gérald Darmanin. «Il ne faut pas écarter cette hypothèse», a-t-il assuré.

La rentrée politique à haut risque pour François Bayrou. Hier, le Premier ministre a créé la surprise en annonçant recourir à un vote de confiance à l'Assemblée nationale ce 8 septembre prochain, une démarche qui pourrait mener à sa démission.

Forcément, se pose une nouvelle fois la question d'une possible dissolution de l'Assemblée nationale, demandée par la France Insoumise comme le Rassemblement national. 

Interrogé par nos confrères de France 2, le ministre de la Justice Gérald Darmanin a réagi : «Il appartient au président de la République de le faire, c'est son pouvoir propre». 

L'homme a ajouté que «lorsqu'il y a un conflit extrêmement important entre le pouvoir législatif et l'exécutif», il est possible d'imaginer la dissolution comme «une solution pour trancher le nœud gordien», citant par exemple le général de Gaulle.

Néanmoins, Gérald Darmanin estime qu'il «vaut mieux trouver un compromis avec les groupes politiques (...) mais qu'il ne faut pas écarter cette hypothèse».

François Bayrou «a les capacités» pour tenir le gouvernement

Il y a une semaine, Emmanuel Macron avait vraisemblablement éliminé cette idée, affirmant chez nos confrères de Paris Match que François Bayrou, «a les capacités» pour tenir le gouvernement jusqu’en 2027, soit à la fin du quinquennat.

Le chef d'État avait ensuite assuré «espérer» que le Premier ministre puisse reste jusqu’à 2027, estimant qu’il en revient aux responsables politiques «de savoir travailler ensemble». «Regardez ce qui se passe en Allemagne. C'est ainsi que s'organise la coalition du chancelier Merz», avait-il argumenté.

PolitiqueFrançois BayrouAssemblée nationaledissolution

