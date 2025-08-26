Vagues-submersion : voici les 6 départements placés en vigilance jaune ce mardi

Météo France a placé six départements de la façade atlantique en vigilance jaune pour risques de vagues-submersion ce mardi 26 août.

Prudence en bord de mer. Mardi 26 août, en vue de vagues potentiellement dangereuses, Météo-France a placé six départements en alerte jaune.

Les départements concernées par un risque de «vagues-submersion» sont les Côtes-d'Armor, le Finistère, ainsi que plus au sud la Charente-Maritime, la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques.

© Météo-France

Pour les six départements du sud-ouest de la France, l'alerte s'étend ce mardi de 6h à minuit.

À noter que 38 autres départements sont eux placés en vigilance jaune pour orages ce mardi.