Vagues-submersion : voici les 6 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Alors qu’une houle cyclonique doit toucher l’ouest du pays ce mercredi, Météo-France a placé six départements de la côte atlantique en vigilance jaune pour «vagues-submersion».

Une météo bien dégradée pour accompagner la fin de l’été. Après le temps particulièrement clément ces derniers jours, les perturbations devraient toucher l’ouest de l'Hexagone ce mercredi 27 août. Cette fois, ce sont les restes de la dépression liée à l’ex-cyclone «Erin» qui devraient se déchaîner sur les côtes bretonnes et atlantiques de la France.

De ce fait, six départements ont été placés en vigilance jaune pour «vagues-submersion» pour la journée du mercredi 27 août. Sont concernés : les Côtes-d’Armor, le Finistère, la Charente-Maritime, la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques.

©Meteo-France

Comme l’avait précisé Météo-France lundi 25 août, cette dépression devrait générer «une puissante houle» énergétique, ou cyclonique, entraînant «des vagues de 4 à 5 mètres», notamment sur la pointe bretonne.

Ces vagues devraient s’atténuer ce mercredi avant de reprendre jeudi après-midi «sous l'effet combiné de la houle et des vagues liées au vent (mer du vent) qui se renforce vendredi pour atteindre 45 à 55 km/h».

«La houle correspond à des vagues qui ont été générées au loin et qui ont traversé de longues distances avant d'arriver sur les côtes. La mer du vent correspond, elle, à des vagues qui se forment sous l'effet du vent sur place. Les deux types de vagues peuvent se superposer. Plus une houle a une période importante (temps qui s'écoule entre deux vagues), plus elle transporte d'énergie, et donc plus elle est puissante au moment du déferlement sur les côtes», explique l’institut national de météorologie.