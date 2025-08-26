Vote de confiance du gouvernement : François Bayrou a-t-il voulu désamorcer le mouvement du 10 septembre ?

En appelant au vote de confiance le 8 septembre prochain, François Bayrou pourrait ainsi tenter de court-circuiter les mobilisations du 10 septembre prochain. Une idée rejetée par une partie de la gauche, toujours décidée à bloquer le pays.

Lors de sa conférence de presse de lundi, François Bayrou a invité toutes les formations politiques à prendre «leurs responsabilités». Après avoir dressé un bilan économique pour le moins inquiétant, le Premier ministre a fait savoir qu’il engagera la responsabilité de son gouvernement par le biais d’un vote de confiance à l’Assemblée nationale le lundi 8 septembre.

François Bayrou : «Sans cet accord minimal (lors d'un vote de confiance le 8 octobre, la réussite est impossible» pic.twitter.com/rg0zgRmBWC — CNEWS (@CNEWS) August 25, 2025

Si ses chances de conserver son poste sont maigres, les oppositions de tous bords ayant déjà signifié leur intention de voter contre cette disposition, le chef du gouvernement pourrait également souhaiter reprendre la main sur le calendrier.

La censure de François Bayrou impliquerait ainsi le rejet de ses propositions budgétaires et par la même occasion les motivations des mouvements de blocage du 10 septembre, deux jours après le vote de confiance au Palais-Bourbon.

Jean-Luc Mélenchon déterminé à poursuivre le mouvement

La censure éventuelle de François Bayrou ne semble pas pour autant freiner la mobilisation du 10-Septembre. Invité sur France Inter ce mardi, Jean-Luc Mélenchon s’est dit favorable au maintien du mouvement. «Je souhaite que soit maintenu l'idée du 10 septembre. Et j'ai souhaité que les syndicats, cette fois-ci, fassent front avec cette mouvance citoyenne et qu'ils appellent à une grève générale parce que des dizaines de syndicats particuliers appelaient eux-mêmes à une grève ce jour-là», a-t-il déclaré.

Pour ne pas épuiser les forces du combat, le mieux serait qu’ils appellent à une grève générale et agissent tous ensemble.#Le710Interpic.twitter.com/Bwvha813SC — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) August 26, 2025

En effet, au-delà de François Bayrou, La France insoumise entend accentuer, comme un an auparavant, la pression sur le chef de l’Etat Emmanuel Macron, appelant à sa démission.

Une position qui diffère à gauche, notamment du côté du Parti socialiste, favorable à une éventuelle dissolution, mais pas à un départ du président de la République avant 2027.

À l’heure actuelle, la mobilisation du 10 septembre prochain semble donc toujours d’actualité, bien que les formes de contestation restent toujours assez floues.