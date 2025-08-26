Toute l’actu en direct 24h/24
En directVote de confiance : François Bayrou appelle les députés à choisir entre «le chaos» ou «la responsabilité»

François Bayrou a demandé aux oppositions, et singulièrement au Parti socialiste, de «réfléchir» à leur décision sur le vote de confiance du 8 septembre. [REUTERS/Gonzalo Fuentes]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
François Bayrou a annoncé lundi qu'il allait solliciter la confiance de l'Assemblée nationale le 8 septembre prochain. Une manoeuvre qui pourrait bien provoquer la chute du gouvernement. Suivez notre direct.
Déclaration
Eric Lombard : «Nous ne sommes aujourd'hui sous la menace d'aucune intervention du FMI ou de la BCE»

Nous ne sommes, aujourd’hui, sous la menace d'aucune intervention, ni du FMI, ni de la BCE, ni d'aucune organisation internationale", a assuré mardi sur le réseau X le ministre de l'Economie et des Finances Eric Lombard. Ces propos font suite à une certaine fébrilité à la Bourse de Paris, notamment sur les valeurs bancaires, au lendemain de l'annonce par le Premier ministre François Bayrou qu'il se soumettrait à un vote de confiance très risqué à l'Assemblée nationale, le 8 septembre, puis à une déclaration mardi matin du ministre lui-même, qui avait reconnu "ne pas pouvoir dire que le risque" d'une intervention du FMI en France "n'existe pas".

François Bayrou demande aux oppositions de «réfléchir» et de renoncer à leurs «réflexes spontanés»

Le Premier ministre François Bayrou a demandé aux oppositions, et singulièrement au Parti socialiste, de "réfléchir" à leur décision sur le vote de confiance du 8 septembre sur la dette, et de renoncer aux "réflexes spontanés" qui les poussent à faire tomber son gouvernement. 

"Je ne demande à personne de se renier, mais on peut réfléchir. On a le droit de remettre en question les réflexes spontanés qu'on peut avoir", a-t-il déclaré à la presse, en marge de l'événement d'été de la CFDT, alors que l'opposition de gauche et le RN ont fait savoir qu'ils ne voteraient pas la confiance à son gouvernement.

Déclaration
François Bayrou appelle à choisir entre "le chaos" ou "la responsabilité"

Les députés, amenés à voter sur la confiance au gouvernement le 8 septembre, ont "treize jours" pour "dire s'ils se placent du côté du chaos ou du côté de la responsabilité", a estimé mardi le Premier ministre François Bayrou dans une intervention à l'université d'été de la CFDT. 

Dans des propos rapportés un peu plus tôt par l'Express, François Bayrou a également assuré "qu'il se battrait comme un chien" alors que la gauche et le RN ont déjà annoncé qu'ils ne lui accorderaient pas cette confiance, le condamnant à une chute quasi certaine.

Vote de confiance du gouvernement : François Bayrou a-t-il voulu désamorcer le mouvement du 10 septembre ?

En appelant au vote de confiance le 8 septembre prochain, François Bayrou pourrait ainsi tenter de court-circuiter les mobilisations du 10 septembre prochain. Une idée rejetée par une partie de la gauche, toujours décidée à bloquer le pays. 

Déclaration
Bruno Retailleau : «Voter pour la chute du gouvernement, ce serait voter contre les intérêts de la France»

«Voter pour la chute du gouvernement, ce serait voter contre les intérêts de la France», souligne le président des Républicains Bruno Retailleau dans un communiqué.

Les députés LR réunis à la mi-journée

Après une première réunion des ministres LR autour de Bruno Retailleau, président des Républicains, Laurent Wauquiez, président du groupe Droite républicaine à l’Assemblée, et Gérard Larcher, président du Sénat, les députés de droite se réunissent à midi, en visioconférence, avec leur président de groupe.

La bourse de Paris en baisse au lendemain des annonces de François Bayrou

La Bourse de Paris a ouvert en net recul mardi, plombée par les incertitudes liées à la situation politique et budgétaire en France, au lendemain de l'annonce par François Bayrou de sa volonté de solliciter la confiance de l'Assemblée Nationale le 8 septembre. 

Vers 7h ce matin, dans les premiers échanges, le CAC 40, qui avait déjà terminé en baisse de 1,59% lundi, perdait 1,36%, davantage que les autres places européennes: Francfort cédait 0,63%, Londres 0,58% et Milan 0,80%.

Déclaration
Jean-Luc Mélenchon appelle à la démission d'Emmanuel Macron si François Bayrou n'obtient pas la confiance

Le chef de file de la France Insoumise a appelé sur France Inter au départ d'Emmanuel Macron si le Premier ministre n'obtient pas la confiance de l'Assemblée. 

Boris Vallaud confirme que le PS ne votera pas la confiance à François Bayrou

Le président du groupe PS à l'Assemblée nationale, Boris Vallaud, confirme que les députés socialistes ne voteront pas la confiance à François Bayrou le 8 septembre prochain. 

Déclaration
Nous sommes à la bataille pour avoir une majorité le 8 septembre", assure Eric Lombard

Le ministre de l'Economie Eric Lombard a assuré être "à la bataille" pour que le gouvernement emporte une majorité lors du vote de confiance du 8 septembre à l'Assemblée nationale grâce à un travail de "conviction". 

Le ministre a affirmé sur France inter qu'il n'anticipait "absolument pas" une chute du gouvernement lors de ce vote, en dépit des annonces faites par les principaux partis d'opposition lundi soir, en remarquant que "la vie politique est pleine de surprises": "Nous sommes à la bataille dans un travail de conviction pour avoir cette majorité le 8 septembre", a-t-il déclaré.

Déclaration
Sébastien Chenu sur CNEWS : «François Bayrou tente une ultime manoeuvre, il rencontrera un ultime échec»
Déclaration
Gérald Darmanin n'exclut pas l'hypothèse d'une dissolution

Sur France 2, le ministre de la Justice Gérald Darmanin a estimé qu'il ne fallait pas écarter l'hypothèse d'une dissolution de l'Assemblée nationale. 

