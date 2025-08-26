Le Premier ministre François Bayrou a demandé aux oppositions, et singulièrement au Parti socialiste, de "réfléchir" à leur décision sur le vote de confiance du 8 septembre sur la dette, et de renoncer aux "réflexes spontanés" qui les poussent à faire tomber son gouvernement.

"Je ne demande à personne de se renier, mais on peut réfléchir. On a le droit de remettre en question les réflexes spontanés qu'on peut avoir", a-t-il déclaré à la presse, en marge de l'événement d'été de la CFDT, alors que l'opposition de gauche et le RN ont fait savoir qu'ils ne voteraient pas la confiance à son gouvernement.