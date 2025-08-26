Toute l’actu en direct 24h/24
Vote de confiance : «François Bayrou a face à lui des responsables politiques qui défendent des intérêts de boutiques», relève Benoît Perrin

«François Bayrou a face à lui des responsables politiques qui défendent des intérêts de boutiques», a relevé Benoît Perrin, directeur général des contribuables associés, ce mardi dans l'émission 180 minutes info sur CNEWS, alors que le Premier ministre appelle les députés à choisir entre «le chaos» et «la responsabilité» lors d'un vote de confiance le 8 septembre prochain. 

François BayrouGouvernementPremier ministrePolitique

