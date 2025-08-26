La bourse de Paris en baisse au lendemain des annonces de François Bayrou

La Bourse de Paris a ouvert en net recul mardi, plombée par les incertitudes liées à la situation politique et budgétaire en France, au lendemain de l'annonce par François Bayrou de sa volonté de solliciter la confiance de l'Assemblée Nationale le 8 septembre.

Vers 7h ce matin, dans les premiers échanges, le CAC 40, qui avait déjà terminé en baisse de 1,59% lundi, perdait 1,36%, davantage que les autres places européennes: Francfort cédait 0,63%, Londres 0,58% et Milan 0,80%.