En directVote de confiance : Jean-Luc Mélenchon appelle au départ d'Emmanuel Macron si François Bayrou n'obtient pas la confiance

François Bayrou a annoncé lundi qu'il allait solliciter la confiance de l'Assemblée nationale le 8 septembre prochain. Une manoeuvre qui pourrait bien provoquer la chute du gouvernement. Suivez notre direct.
La bourse de Paris en baisse au lendemain des annonces de François Bayrou

La Bourse de Paris a ouvert en net recul mardi, plombée par les incertitudes liées à la situation politique et budgétaire en France, au lendemain de l'annonce par François Bayrou de sa volonté de solliciter la confiance de l'Assemblée Nationale le 8 septembre. 

Vers 7h ce matin, dans les premiers échanges, le CAC 40, qui avait déjà terminé en baisse de 1,59% lundi, perdait 1,36%, davantage que les autres places européennes: Francfort cédait 0,63%, Londres 0,58% et Milan 0,80%.

Jean-Luc Mélenchon appelle à la démission d'Emmanuel Macron si François Bayrou n'obtient pas la confiance

Le chef de file de la France Insoumise a appelé sur France Inter au départ d'Emmanuel Macron si le Premier ministre n'obtient pas la confiance de l'Assemblée. 

Boris Vallaud confirme que le PS ne votera pas la confiance à François Bayrou

Le président du groupe PS à l'Assemblée nationale, Boris Vallaud, confirme que les députés socialistes ne voteront pas la confiance à François Bayrou le 8 septembre prochain. 

Nous sommes à la bataille pour avoir une majorité le 8 septembre", assure Eric Lombard

Le ministre de l'Economie Eric Lombard a assuré être "à la bataille" pour que le gouvernement emporte une majorité lors du vote de confiance du 8 septembre à l'Assemblée nationale grâce à un travail de "conviction". 

Le ministre a affirmé sur France inter qu'il n'anticipait "absolument pas" une chute du gouvernement lors de ce vote, en dépit des annonces faites par les principaux partis d'opposition lundi soir, en remarquant que "la vie politique est pleine de surprises": "Nous sommes à la bataille dans un travail de conviction pour avoir cette majorité le 8 septembre", a-t-il déclaré.

Sébastien Chenu sur CNEWS : «François Bayrou tente une ultime manoeuvre, il rencontrera un ultime échec»
Gérald Darmanin n'exclut pas l'hypothèse d'une dissolution

Sur France 2, le ministre de la Justice Gérald Darmanin a estimé qu'il ne fallait pas écarter l'hypothèse d'une dissolution de l'Assemblée nationale. 

Pascal Praud : «Le Premier ministre veut tomber au champ d'honneur de la dette»
Selon le ministre de la Justice Gérald Darmanin, «il ne faut pas écarter» l'hypothèse d'une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale
Antisémitisme : «Emmanuel Macron a peur d'une diaspora algérienne», pointe Sébastien Chenu

