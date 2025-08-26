Résolu à voter "contre la confiance" au gouvernement Bayrou le 8 septembre, le président du Rassemblement national Jordan Bardella a demandé mardi qu'Emmanuel Macron "prononce une dissolution" ou "remette sa démission" afin de "sortir de cette impasse politique".

"Il n'y a qu'une seule possibilité pour sortir de cette impasse politique dans laquelle nous sommes, c'est d'en revenir aux urnes", a-t-il déclaré sur TF1, assurant que le parti d'extrême droite est "prêt à incarner cette alternance, que ce soit dans le cadre d'une élection législative victorieuse ou d'une élection présidentielle".