Résolu à voter "contre la confiance" au gouvernement Bayrou le 8 septembre, le président du Rassemblement national Jordan Bardella a demandé mardi qu'Emmanuel Macron "prononce une dissolution" ou "remette sa démission" afin de "sortir de cette impasse politique".
"Il n'y a qu'une seule possibilité pour sortir de cette impasse politique dans laquelle nous sommes, c'est d'en revenir aux urnes", a-t-il déclaré sur TF1, assurant que le parti d'extrême droite est "prêt à incarner cette alternance, que ce soit dans le cadre d'une élection législative victorieuse ou d'une élection présidentielle".
François Bayrou sera mercredi l'invité du journal de 20H00 de TF1, pour y évoquer principalement le vote de confiance à l'Assemblée nationale qu'il a convoqué le 8 septembre, a indiqué la chaîne mardi soir. Le Premier ministre, qui a annoncé lundi sa volonté d'engager la responsabilité de son gouvernement devant le Parlement pour surmonter les nombreuses oppositions à son plan d'économies budgétaires, a encore affirmé dans un entretien à l'Express mardi qu'il se "battra comme un chien" pour obtenir une majorité.
Nous ne sommes, aujourd’hui, sous la menace d'aucune intervention, ni du FMI, ni de la BCE, ni d'aucune organisation internationale", a assuré mardi sur le réseau X le ministre de l'Economie et des Finances Eric Lombard. Ces propos font suite à une certaine fébrilité à la Bourse de Paris, notamment sur les valeurs bancaires, au lendemain de l'annonce par le Premier ministre François Bayrou qu'il se soumettrait à un vote de confiance très risqué à l'Assemblée nationale, le 8 septembre, puis à une déclaration mardi matin du ministre lui-même, qui avait reconnu "ne pas pouvoir dire que le risque" d'une intervention du FMI en France "n'existe pas".
Le Premier ministre François Bayrou a demandé aux oppositions, et singulièrement au Parti socialiste, de "réfléchir" à leur décision sur le vote de confiance du 8 septembre sur la dette, et de renoncer aux "réflexes spontanés" qui les poussent à faire tomber son gouvernement.
"Je ne demande à personne de se renier, mais on peut réfléchir. On a le droit de remettre en question les réflexes spontanés qu'on peut avoir", a-t-il déclaré à la presse, en marge de l'événement d'été de la CFDT, alors que l'opposition de gauche et le RN ont fait savoir qu'ils ne voteraient pas la confiance à son gouvernement.
Les députés, amenés à voter sur la confiance au gouvernement le 8 septembre, ont "treize jours" pour "dire s'ils se placent du côté du chaos ou du côté de la responsabilité", a estimé mardi le Premier ministre François Bayrou dans une intervention à l'université d'été de la CFDT.
Dans des propos rapportés un peu plus tôt par l'Express, François Bayrou a également assuré "qu'il se battrait comme un chien" alors que la gauche et le RN ont déjà annoncé qu'ils ne lui accorderaient pas cette confiance, le condamnant à une chute quasi certaine.
En appelant au vote de confiance le 8 septembre prochain, François Bayrou pourrait ainsi tenter de court-circuiter les mobilisations du 10 septembre prochain. Une idée rejetée par une partie de la gauche, toujours décidée à bloquer le pays.
Retrouvez notre article ici.
«Voter pour la chute du gouvernement, ce serait voter contre les intérêts de la France», souligne le président des Républicains Bruno Retailleau dans un communiqué.
Après une première réunion des ministres LR autour de Bruno Retailleau, président des Républicains, Laurent Wauquiez, président du groupe Droite républicaine à l’Assemblée, et Gérard Larcher, président du Sénat, les députés de droite se réunissent à midi, en visioconférence, avec leur président de groupe.
La Bourse de Paris a ouvert en net recul mardi, plombée par les incertitudes liées à la situation politique et budgétaire en France, au lendemain de l'annonce par François Bayrou de sa volonté de solliciter la confiance de l'Assemblée Nationale le 8 septembre.
Vers 7h ce matin, dans les premiers échanges, le CAC 40, qui avait déjà terminé en baisse de 1,59% lundi, perdait 1,36%, davantage que les autres places européennes: Francfort cédait 0,63%, Londres 0,58% et Milan 0,80%.
Le chef de file de la France Insoumise a appelé sur France Inter au départ d'Emmanuel Macron si le Premier ministre n'obtient pas la confiance de l'Assemblée.
Le président du groupe PS à l'Assemblée nationale, Boris Vallaud, confirme que les députés socialistes ne voteront pas la confiance à François Bayrou le 8 septembre prochain.
Le ministre de l'Economie Eric Lombard a assuré être "à la bataille" pour que le gouvernement emporte une majorité lors du vote de confiance du 8 septembre à l'Assemblée nationale grâce à un travail de "conviction".
Le ministre a affirmé sur France inter qu'il n'anticipait "absolument pas" une chute du gouvernement lors de ce vote, en dépit des annonces faites par les principaux partis d'opposition lundi soir, en remarquant que "la vie politique est pleine de surprises": "Nous sommes à la bataille dans un travail de conviction pour avoir cette majorité le 8 septembre", a-t-il déclaré.
Le député RN du Nord Sébastien Chenu questionne : «Qui peut avoir confiance en François Bayrou ?», en revenant sur le discours de rentrée du Premier ministre #LaGrandeINterviewpic.twitter.com/l2de8gEE0e
— CNEWS (@CNEWS) August 26, 2025
Sur France 2, le ministre de la Justice Gérald Darmanin a estimé qu'il ne fallait pas écarter l'hypothèse d'une dissolution de l'Assemblée nationale.