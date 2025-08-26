En appelant au vote de confiance le 8 septembre prochain, François Bayrou pourrait ainsi tenter de court-circuiter les mobilisations du 10 septembre prochain. Une idée rejetée par une partie de la gauche, toujours décidée à bloquer le pays.
«Voter pour la chute du gouvernement, ce serait voter contre les intérêts de la France», souligne le président des Républicains Bruno Retailleau dans un communiqué.
Après une première réunion des ministres LR autour de Bruno Retailleau, président des Républicains, Laurent Wauquiez, président du groupe Droite républicaine à l’Assemblée, et Gérard Larcher, président du Sénat, les députés de droite se réunissent à midi, en visioconférence, avec leur président de groupe.
La Bourse de Paris a ouvert en net recul mardi, plombée par les incertitudes liées à la situation politique et budgétaire en France, au lendemain de l'annonce par François Bayrou de sa volonté de solliciter la confiance de l'Assemblée Nationale le 8 septembre.
Vers 7h ce matin, dans les premiers échanges, le CAC 40, qui avait déjà terminé en baisse de 1,59% lundi, perdait 1,36%, davantage que les autres places européennes: Francfort cédait 0,63%, Londres 0,58% et Milan 0,80%.
Le chef de file de la France Insoumise a appelé sur France Inter au départ d'Emmanuel Macron si le Premier ministre n'obtient pas la confiance de l'Assemblée.
Le président du groupe PS à l'Assemblée nationale, Boris Vallaud, confirme que les députés socialistes ne voteront pas la confiance à François Bayrou le 8 septembre prochain.
Le ministre de l'Economie Eric Lombard a assuré être "à la bataille" pour que le gouvernement emporte une majorité lors du vote de confiance du 8 septembre à l'Assemblée nationale grâce à un travail de "conviction".
Le ministre a affirmé sur France inter qu'il n'anticipait "absolument pas" une chute du gouvernement lors de ce vote, en dépit des annonces faites par les principaux partis d'opposition lundi soir, en remarquant que "la vie politique est pleine de surprises": "Nous sommes à la bataille dans un travail de conviction pour avoir cette majorité le 8 septembre", a-t-il déclaré.
Le député RN du Nord Sébastien Chenu questionne : «Qui peut avoir confiance en François Bayrou ?», en revenant sur le discours de rentrée du Premier ministre #LaGrandeINterviewpic.twitter.com/l2de8gEE0e
Sur France 2, le ministre de la Justice Gérald Darmanin a estimé qu'il ne fallait pas écarter l'hypothèse d'une dissolution de l'Assemblée nationale.