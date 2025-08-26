«Voter pour la chute du gouvernement, ce serait voter contre les intérêts de la France» : Les Républicains refusent d'évincer François Bayrou

Toute l’actu en direct 24h/24
Bruno Retailleau a insisté sur le fait que ce vote n'impliquait pas le soutien total des Républicains pour la politique de François Bayrou. [IDRISS BIGOU-GILLES / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Dans un communiqué de presse, le président des Républicains Bruno Retailleau a mis en garde contre un vote le 8 septembre qui ferait chuter le gouvernement de François Bayrou, et qui serait contraire dit-il «aux intérêts de la France».

Ministre de l’Intérieur du gouvernement Bayrou, mais aussi chef de parti, Bruno Retailleau a mis en garde la représentation nationale. Dans un communiqué publié ce mardi, le président des Républicains a considéré que voter contre la confiance de François Bayrou, le 8 septembre prochain, serait «contraire aux intérêts de la France». 

Le patron de la droite républicaine a alerté quant au risque d’une «crise financière majeure». «Nous sommes entrés au gouvernement pour éviter le chaos et l'extrême gauche, il serait irresponsable de précipiter le pays dans une crise financière majeure dont les conséquences atteindraient d'abord les plus fragiles. Voter pour la chute du gouvernement, ce serait voter contre les intérêts de la France», a-t-il ajouté. 

En aucun cas un soutien 

Même s’il refuse de voter contre François Bayrou le 8 septembre prochain, Bruno Retailleau a tenu à rappeler que cette décision ne «voulait pas dire pour autant que toutes les mesures budgétaires proposées par le Premier ministre convenaient» au parti. 

Défendant une forme de «responsabilité» face à la situation budgétaire, Les Républicains ont indiqué refuser «de s’associer au cartel du déni et aux démagogues qui refusent de voir la réalité en face».

Une sortie qui vise les formations de gauche et le Rassemblement national, qui ont toutes assuré vouloir voter contre la confiance à François. Bayrou, déclenchant ainsi sa démission, ainsi que celles de tous ses ministres… dont Bruno Retailleau.

