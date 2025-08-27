Crise politique : Emmanuel Macron affirme vouloir présider «jusqu'au dernier quart d'heure» et exclut toute démission

Dans une entrevue exclusive au JDNews, le président Emmanuel Macron a déclaré qu'il veut présider «jusqu'au dernier quart d'heure», excluant toute démission, malgré la crise politique que traverse le pays.

Après une parenthèse estivale, c'est l'heure de la rentrée et elle est chargée pour Emmanuel Macron. Alors que de nombreuses personnalités politiques demandent son départ en cas de chute du gouvernement de François Bayrou suite au vote de confiance des députés le 8 septembre, le président a confié au JDNews sa volonté de rester au pouvoir jusqu'au bout.

Lors de son entretien, Emmanuel Macron a assuré que «présider, c’est faire ce pour quoi on a été élu et surtout ce que l’on croit juste pour le pays». «Voilà ce à quoi je m’attelle depuis le premier jour et ce que je ferai jusqu’au dernier quart d’heure», a-t-il ajouté à nos confrères.

«Je n’ai pas d’échéance électorale en 2027»

Un refus, donc, d'envisager toute démission, malgré les menaces de blocage du pays le 10 septembre prochain, mouvement similaire à celui des Gilets jaunes.

«Contrairement à tous les autres responsables politiques, je n’ai pas d’échéance électorale en 2027. Je ne peux donc être soupçonné d’avoir une autre boussole que celle de l’intérêt général», a également déclaré le chef de l'Etat.