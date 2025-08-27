Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Crues : voici les 6 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Alors qu’une dégradation pluvio-orageuse s’approche de l’Hexagone, six départements de la moitié sud ont été placés en vigilance jaune par Météo-France pour un risque de «crues» pour la journée du jeudi 28 août. 

Prudence aux abords des cours d'eau ce jeudi. Dans son bulletin de 16h ce mercredi, Météo-France a placé six départements de la moitié sud du pays en vigilance jaune pour «crues» pour la journée du 28 août. 

Sont concernés : l’Allier, le Cantal, le Gard, l’Hérault, la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme. La plupart de ces départements ont été placés en vigilance jaune pour «orages» et tous sont concernés par une vigilance jaune pour «pluie-inondation». 

©Météo-France

En effet, une dégradation pluvio-orageuse devrait toucher le sud ainsi que le nord-est du pays ce jeudi 28 août. Dans le détail, Météo-France indique, qu’en matinée, l'«activité pluvio-orageuse reste localement forte de l'est du Languedoc aux Alpes et en particulier sur la Côte-d'Azur avec toujours un risque de grêle et de pluies importantes jusqu'au domaine côtier».

Sur le même sujet Orages : voici les 37 départements placés en vigilance jaune ce jeudi Lire

«L'après-midi, les ondées deviennent plus rares sur les rivages méditerranéens mais elles restent fréquentes et localement orageuses de l'intérieur de la PACA (Provence-Alpes-Côte d'Azur) et du centre-est à la Lorraine et l'Alsace. Le risque orageux devient toutefois moins virulent», a ajouté l’institut national de météorologie.

CruesMétéoMétéo-France

À suivre aussi

Crues : voici le seul département placé en vigilance jaune ce samedi
Crues : voici l'unique département placé en vigilance jaune ce vendredi
Crues : voici les 7 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Ailleurs sur le web

Dernières actualités