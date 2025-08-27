«Emmanuel Macron n'a jamais pris le temps de consulter les Français, on a une culture démocratique à refaire», estime le journaliste Jules Laurans

«Emmanuel Macron n'a jamais pris le temps de consulter les Français, on a une culture démocratique à refaire», a estimé le journaliste Jules Laurans, ce mercredi dans l'émission 180 minutes info sur CNEWS, s'exprimant sur une éventuelle dissolution du gouvernement alors qu'un vote de confiance aura lieu le lundi 8 septembre prochain à la demande de François Bayrou.