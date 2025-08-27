François Bayrou : quels sont les noms et les profils envisagés pour le remplacer s’il n’obtient pas le vote de confiance ?

François Bayrou a décidé de soumettre son gouvernement à un vote de confiance le 8 septembre prochain. S’il venait à devoir démissionner, Emmanuel Macron pourrait, avant de dissoudre l’Assemblée nationale, tenter de nommer un nouveau Premier ministre.

Une rentrée déjà placée sous le signe de l’instabilité. Ce lundi, lors d’une conférence de presse, François Bayrou a peint un tableau alarmant concernant l’économie française. Déjà visé par de nombreuses critiques, notamment à la suite de sa proposition de supprimer deux jours fériés, le Premier ministre a indiqué qu’il soumettrait son gouvernement à un vote de confiance, le 8 septembre à l’Assemblée nationale.

En réaction, toutes les formations politiques de l’opposition, de tous bords, ont immédiatement fait savoir qu’elles voteraient contre cette confiance. Dans ce cas, François Bayrou serait contraint de remettre sa démission ainsi que celle de son gouvernement.

Si le président du MoDem venait à quitter Matignon, plusieurs options s’offrent à Emmanuel Macron. Si la dissolution est toujours envisageable, bien que non souhaitée par beaucoup au sein de son camp, le chef de l’Etat pourrait engager une nouvelle série de rencontres pour trouver un nouveau Premier ministre.

Un Premier ministre issu de ses rangs

Dans un premier temps, Emmanuel Macron pourrait décider, comme à la suite de la censure de Michel Barnier, de consulter parmi ses alliés, soutiens et partenaires.

Plusieurs noms, membres du gouvernement ont souvent été évoqués. Celui de Sébastien Lecornu, actuel ministre des Armées est souvent cité en premier plan. Le président avait d’ailleurs hésité à lui confier cette mission avant de choisir François Bayrou en décembre dernier.

La ministre du Travail Catherine Vautrin ou encore Roland Lescure, ancien ministre de l’Industrie, aujourd’hui vice-président de l’Assemblée nationale, figureraient également dans cette liste potentielle. La question d’un budget pour la France ne serait cependant pas écartée et les risques d’une censure éventuelle aussi nombreux.

A droite, le profil de Xavier Bertrand pourrait faire office de candidat. Le président de la région Hauts-de-France serait cependant en bas de la liste, après son refus, en décembre dernier, de prendre part au gouvernement de François Bayrou, ne voulant pas être accusé d’accointances avec le Rassemblement national.

Un profil social-démocrate ?

Afin d’élargir potentiellement sa coalition, Emmanuel Macron pourrait également scruter du côté du centre-gauche et la gauche dite «sociale-démocrate». Souvent évoqué et cité, Bernard Cazeneuve, qui a quitté le Parti socialiste en 2022, lors de la création de la Nupes, pourrait faire office d’éternel candidat.

Pas opposé en décembre 2024 à reprendre cette fonction de Premier ministre, qu’il avait occupé en 2016, le fondateur de La Convention, son parti, n’avait cependant reçu que peu de soutiens à gauche, y compris du côté du Parti socialiste.

Reste à savoir si Bernard Cazeneuve pourrait bénéficier de plus d’appui de la part de son ancien parti, aujourd’hui en froid avec La France insoumise et enclin à ne pas renouveler son alliance électorale.

La société civile

Pour sortir du schéma, souvent ceinturé, des partis politiques, Emmanuel Macron pourrait aussi se pencher du côté de la société civile.

La mise en place d’un gouvernement dit «technique» chargé des «affaires courantes» serait ainsi une autre solution. Peu de noms figurent cependant dans cette liste.

Au-delà d’un nouveau Premier ministre, Emmanuel Macron dispose également du droit de dissoudre l’Assemblée nationale. Certaines formations politiques, comme La France insoumise et le Rassemblement national ont exigé le départ du chef de l’Etat.

Ce mardi, sur TF1, Jordan Bardella, président du RN, a demandé qu’Emmanuel Macron «prononce une dissolution» ou «remette sa démission» afin de «sortir de cette impasse politique». Une hypothèse réfutée par le principal intéressé.

Dans un entretien accordé au JD News ce mercredi, Emmanuel Macron a affirmé vouloir présider «jusqu’au dernier quart d’heure».