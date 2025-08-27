«Il est bête et con» : sa propre avocate ne cache pas son exaspération lors du procès

Interpellé dans une épicerie de La Grand-Combe en possession de cannabis et de cocaïne, un trentenaire s’est illustré par des explications jugées absurdes devant le tribunal d’Alès. Sa propre avocate a fini par résumer l’affaire en dénonçant sa bêtise.

Un prévenu considéré comme un imbécile par sa propre avocate. Samedi 23 août, les gendarmes ont interpellé un homme de 36 ans au sein d’une épicerie. Dégageant une forte odeur de cannabis dans les rues de La Grand-Combe, le magasin aurait été transformé en un véritable «coffee shop», rapporte nos confrères de chez Midi Libre.

«Il est bête et con» : la formule est venue de sa propre avocate, excédée par l’attitude de son client devant le tribunal correctionnel d’Alès qui s’est déroulé deux jours après son interpellation.

Ce dernier aurait affirmé lors de son procès, avec peu de conviction, vouloir «reprendre un emploi légal à partir de septembre». Un argumentaire qui n’a convaincu ni la défense, ni les juges. En effet, même son avocate a déclaré vouloir une «peine adaptée» pour son propre client.

Le mis en cause a finalement écopé de de trois ans de prison, dont deux avec sursis probatoire, et d’une amende dont le montant s’élève à 5.000 euros.