Les prochaines élections municipales se tiendront les 15 et 22 mars 2026, annonce le gouvernement

Ces élections municipales marqueront en particulier l'entrée en vigueur d'un nouveau mode de scrutin pour Paris, Lyon et Marseille. [SEBASTIEN BOZON / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Des élections particulières. Ce mercredi, la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, a dévoilé les dates des prochaines élections municipales, à l'issue du Conseil des ministres. Elles auront ainsi lieu les 15 et 22 mars 2026. 

Ces dates ont été fixées à travers un décret, présenté par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, en Conseil des ministres. 

Système de Double élection

Ces élections municipales marqueront en particulier l'entrée en vigueur d'un nouveau mode de scrutin pour Paris, Lyon et Marseille. 

Dans le détail, la réforme votée début juillet par le Parlement va conduire à un système de double élection, et donc deux urnes, l'une pour élire les membres du Conseil de la mairie centrale (Conseil de Paris, Conseils municipaux de Lyon et de Marseille), lesquels élisent ensuite le maire, l'autre pour élire ceux de l'arrondissement (à Paris) ou du secteur (à Lyon et Marseille). 

Cette réforme met un terme, pour les trois grandes villes, au mode de scrutin instauré par la «loi PLM» en 1982 : les électeurs à Paris, Lyon et Marseille votaient jusqu'alors dans chaque arrondissement ou secteur pour une liste de conseillers, les élus du haut de la liste siégeant à la fois au conseil d'arrondissement/secteur et au conseil de la mairie centrale.

PolitiqueÉlectionsÉlections municipales 2026

