MIA Seconde : quelle est cette appli basée sur l'IA qui concernera 800.000 élèves de seconde à la rentrée ?

Pour lutter contre la chute du niveau des élèves de seconde en mathématiques et en français ainsi que le décrochage scolaire, l'Éducation nationale s'est appuyée sur MIA Seconde, une plate-forme numérique basée sur l'IA proposant des exercices adaptés à chacun. De quoi aider les élèves les plus en difficultés à travers des exercices adaptés.

Après plusieurs phases d'expérimentation et différentes études, la plate-forme MIA Seconde, qui s'appuie sur les sciences cognitives et l'intelligence artificielle (IA) pour accompagner les élèves en français et mathématiques, sera déployée, à destination de tous les élèves de seconde, à partir de la rentrée 2025.

D'après les résultats de tests menés par l'Education nationale à la rentrée 2024, moins de la moitié des élèves de 3e, année du brevet des collèges, ont des acquis satisfaisants en mathématiques et en français.

Pour rattraper ce retard, la société EvidenceB, éditeur de MIA Seconde, a développé des modules d'apprentissage adaptatif numérique sur ces deux matières, afin de «soutenir une éducation inclusive et personnalisée».

21 modules pour 20.000 exercices

Dès la rentrée de septembre 2025, tous les élèves de seconde (générale, technologique et professionnelle) auront accès à MIA Seconde, en se connectant «via leur Espace numérique de travail (ENT) ou application mobile», précise EvidenceB dans un communiqué.

Mais avant d'entrer sur la plate-forme, les 800.000 élèves de seconde concernés passeront le traditionnel test de positionnement. Selon la Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP), 30% des élèves présentent des difficultés à leur entrée en seconde.

Une fois ce test effectué, il pourra être renseigné sur MIA Seconde. De quoi permettre à un premier algorithme de proposer des exercices adaptés au niveau de l'élève. Mais la personnalisation de la plate-forme est davantage poussée.

«L'outil possède 21 modules différents (10.000 exercices de mathématiques répartis en 9 modules et 10.000 exercices de français répartis en 12 modules). Mais avant de pouvoir s'exercer sur un module, un test d'une quinzaine de questions devra être effectué», précise Thierry de Vulpillières, co-fondateur d'EvidenceB, éditeur de MIA Seconde.

Au fur et à mesure des exercices, un deuxième algorithme prendra en compte les résultats et proposera des exercices davantage personnalisés pour chaque élève.

Objectif : «éviter le décrochage scolaire»

La généralisation de l'outil MIA Seconde à la rentrée scolaire 2025 s'inscrit dans le «plan avenir», évoqué par Élisabeth Borne une nouvelle fois ce mercredi lors d'une conférence de presse.

La ministre de l'Éducation nationale a, une nouvelle fois, clamé haut et fort vouloir que «personne ne reste sur le bord de la route».

L'objectif de la plate-forme est d'«éviter le découragement et le décrochage scolaire», assure Thierry de Vulpillières. Pour ce faire, l'outil promeut un «apprentissage par renforcement», en «maintenant une tension de réussite». Pour se faire, les exercices proposés à chaque élève ne seront «ni trop durs pour ne pas les décourager, ni trop faciles pour garder un intérêt».

L'utilisation de ces 20.000 exercices restent très variée. Si des professeurs de mathématiques et de français souhaiteront l'utiliser avant un cours pour statuer du niveau de chacun, d'autres préféreront tester les élèves après un cours. Il sera également possible de s'entraîner chez soi, que ce soit sur recommandation de son professeur ou bien de manière autonome.