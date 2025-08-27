Municipales 2026 : Éric Ciotti officialise sa candidature à Nice

Député de la première circonscription des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti a officialisé, ce mercredi, sa candidature aux élections municipales à Nice. Un affrontement avec l'actuel maire de la ville, Christian Estrosi, va donc bien avoir lieu en mars prochain.

La fin d'un maigre suspense. Invité ce mercredi du JT de 13 h de TF1, Éric Ciotti a officialisé sa candidature pour la mairie de Nice. «C’est avec beaucoup d’émotion que je veux faire part aux Niçois de ma candidature pour devenir maire de Nice, pour rassembler, pour réunir et donner une nouvelle perspective à cette ville qui souffre», a affirmé le député de la première circonscription des Alpes-Maritimes.

Dans une lettre adressée en parallèle aux Niçois, l'ancien patron des Républicains rallié au Rassemblement national a exposé les principaux axes de son programme. Eric Ciotti indique avoir conscience que «la vie quotidienne est devenue plus difficile» et souhaite ainsi «restaurer la sécurité à Nice».

Il prend notamment l'exemple de la Maison d'arrêt de Nice, qui se retrouve avec «un taux d'occupation de 210%», «40% de détenus étrangers dont la moitié sous OQTF». L'élu a également expliqué vouloir «respecter l'argent des Niçois et renouer avec une vraie politique de proximité».

Une bataille déjà lancée face à Christian Estrosi

«Je souhaite offrir une nouvelle espérance aux Niçois», a déclaré Éric Ciotti, pointant la «mauvaise gestion», selon lui, de Christian Estrosi, «élu au conseil municipal depuis quatre décennies» et qui a «dérivé».

Selon l'ancien LR, la ville azuréenne «se trouve dans une situation financière extrêmement dégradée, avec plus 3 milliards d'euros de dette, avec des impôts qui ont massivement augmenté».

De son côté, le maire de Nice depuis 2008, proche d'Edouard Philippe, a déjà officialisé sa candidature en avril dernier. Un nouveau duel entre Christian Estrosi (Horizons) et Eric Ciotti (Union des droites pour la République, UDR) aura alors bien lieu sur la Côte-d'Azur.

Les dates officielles des élections municipales sont par ailleurs connues depuis ce mercredi. Elles se tiendront les 15 et 22 mars 2026, a annoncé le gouvernement.