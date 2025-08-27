Orages : voici les 10 départements placés en vigilance orange ce jeudi

Météo-France a placé 10 départements en vigilance orange pour des orages durant la journée du jeudi 28 août.

La journée sera pluvieuse dans plusieurs départements du sud-est. Météo-France a placé 10 départements en vigilance orange orages pour la journée du jeudi 28 août.

Sont concernés : l'Ain, le Doubs, le Gard, l'Hérault, le Jura, la Lozère, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, les Vosges et le Territoire de Belfort.

@Météo-France

«La dégradation orageuse pourra s'étendre aux régions limitrophes du nord-est. Une aggravation du niveau de vigilance vers l'orange n'est pas encore exclue, et il convient donc de se tenir informé lors des prochaines cartes de vigilance», prévient Météo-France.

«C'est le caractère fortement pluvieux de ces orages qui est à surveiller. Sous ces orages on attend : de forts cumuls de pluie en peu de temps de l'ordre de 20 à 40 mm en 1h voire 50 mm. On pourra atteindre localement 50 à 80 mm sur l'épisode», ajoutent les prévisionnistes.

Par ailleurs, Météo-France a placé 39 départements en vigilance jaune pour des risques d’orages ce jeudi 28 août.