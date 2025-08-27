Orages : voici les 12 départements placés en vigilance orange ce jeudi

Météo-France a placé 12 départements en vigilance orange orages pour cette journée du jeudi 28 août.

Des territoires où la prudence doit être de mise. Météo-France a placé 12 départements en vigilance orange orages pour cette journée du mercredi 28 août.

Ainsi, sont concernés : l'Ain, les Bouches-du-Rhône, le Doubs, le Gard, l'Hérault, le Jura, la Lozère, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, le Var, les Vosges et le Territoire de Belfort.

©Météo-France

«Les orages sont déjà bien présents des Pyrénées à la Bourgogne-Franche-Comté et gagnent en puissance. Dans le Rhône et en Saône-et-Loire, des cumuls ponctuels parfois supérieurs à 40 mm peuvent être estimés avec les images radar», a estimé l'agence météorologique.

Par ailleurs, deux départements, les Bouches-du-Rhône et le Var ont été placés en vigilance orange pluie-inondation pour demain.