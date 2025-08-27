Orages : voici les 25 départements placés en vigilance orange ce mercredi

Météo-France a placé 25 départements en vigilance orange orages pour cette journée du mercredi 27 août.

Des territoires où la prudence doit être de mise. Météo-France a placé 25 départements en vigilance orange orages pour cette journée du mercredi 27 août.

Ainsi, sont concernés : l'Ain, l'Allier, l'Ariège, l'Aude, l'Aveyron, le Cantal, la Côte-d'Or, le Doubs, le Gard, la Haute-Garonne, le Gers, l'Hérault, le Jura, la Loire, la Haute-Loire, le Lot, la Lozère, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, le Tarn et le Tarn-et- Garonne.

A noter que les départements de l'Ardèche, le Calvados, le Cher, la Creuse, la Dordogne, la Drôme, l'Ile-de-Vilaine, l'Indre, l'Isère, le Lot-et-Garonne, la Manche, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, la Nièvre, les Pyrénées-Orientales, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin ou encore la Savoie, la Haute-Savoie, le Vaucluse, la Haute-Vienne, les Vosges, l'Yonne ou encore le Territoire de Belfort ont été placés en vigilance jaune.

La dégradation orageuse pourra s'étendre aux régions limitrophes du nord-est mais également du sud-ouest en soirée. Une aggravation du niveau de vigilance vers l'orange est probable, et il convient donc de se tenir informé lors des prochaines cartes de vigilance», a prévenu l'agence météorologique.