Orages : voici les 30 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Alors que les grosses chaleurs tendent à disparaître, le ciel pourrait gronder dans de nombreux territoires. En effet, Météo-France a placé 30 départements en vigilance jaune pour des risques d’orages ce jeudi 28 août.

Sont concernés par cette alerte, l’Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l’Ardèche, l’Ariège, l’Aude, l’Aveyron, les Bouches-du-Rhône, le Cantal, la Côte-d’Or, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, la Drôme, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, l’Isère, les Landes, la Loire, la Haute-Loire, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Savoie, la Haute-Savoie, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Var, le Vaucluse, les Vosges et le Territoire de Belfort.

A noter que l’Ain, le Doubs, le Gard, l’Hérault, le Jura et la Lozère ont été placé en vigilance orange.

Cette alerte serait, selon le prévisionniste, effective toute la journée de jeudi. A noter qu’un cumul de pluie pouvant atteindre jusqu’à 80 mm est à prévoir dans certains territoires.