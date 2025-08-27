Orages : voici les 47 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Le prévisionniste Météo-France a placé 47 départements en vigilance jaune pour des risques d’orages ce jeudi 28 août.

Alors que les grosses chaleurs tendent à disparaître, le ciel pourrait gronder dans de nombreux territoires. En effet, Météo-France a placé 47 départements en vigilance jaune pour des risques d’orages ce jeudi 28 août.

Sont concernés par cette alerte : l'Ain, l'Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, l'Ariège, l'Aude, l'Aveyron, les Bouches-du-Rhône, le Cantal, la Côte-d'Or, le Doubs, la Drôme, le Gard, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, l'Hérault, l'Isère, le Jura, les Landes, la Loire, la Haute-Loire, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Lozère, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Savoie, la Haute-Savoie, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Var, le Vaucluse, les Vosges, le Territoire de Belfort.

À noter que l'Ain, le Doubs, le Gard, l'Hérault, le Jura, la Lozère, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, les Vosges et le Territoire de Belfort, sont placés en vigilance orange.

Cette alerte serait, selon le prévisionniste, effective toute la journée de jeudi. À noter qu’un cumul de pluie pouvant atteindre jusqu’à 80 mm est à prévoir dans certains territoires.