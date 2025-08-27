Pluie-inondation : voici les 2 départements placés en vigilance orange ce jeudi

Météo-France a placé 2 départements en vigilance orange pluie-inondation pour la journée de ce jeudi 28 août.

Une alerte qui touche notamment le quart sud-est de l’Hexagone. Météo-France a placé les Bouches-du-Rhône et le Var en vigilance orange pour «pluie-inondation» ce jeudi.

Météo-France

A noter que 27 autres départements ont été placés cette fois en vigilance jaune pour ce même motif.

Des pluies orageuses intenses

Selon Météo-France, la nuit de mercredi à jeudi restera très agitée sur la moitié sud-est du pays avec des pluies orageuses passagèrement intenses, notamment de l'Occitanie et de l'Auvergne-Rhône-Alpes au Jura et au sud du Grand Est, puis jusqu'en PACA.

Les orages s'accompagneront d'un fort risque de grêle, de rafales et de précipitations parfois abondantes en peu de temps. Ce jeudi, pluies ou averses parfois orageuses se succèderont encore des Pyrénées et du pourtour méditerranéen aux frontières allemandes.

Tôt le matin, l'activité pluvio-orageuse pourra être encore temporairement forte à l'est du Rhône jusqu'au Jura et jusqu'à la Côte d'Azur avec toujours un risque de grêle et de pluies importantes. L'après-midi, les ondées deviendront plus rares sur les rivages méditerranéens mais resteront fréquentes et localement orageuses de l'intérieur de la PACA et du centre-est à la Lorraine et l'Alsace. Le risque orageux deviendra toutefois moins virulent.