Pluie-inondation : voici les 22 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Une alerte qui touche notamment le quart sud-est de l’Hexagone. Météo-France a placé 22 départements en vigilance jaune pour «pluie-inondation» ce jeudi.

© Météo-France

Dans le détail, les départements concernés sont l'Ain, l'Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, l'Aude, les Bouches-du-Rhône, le Cantal, le Doubs, le Gard, l'Hérault, le Jura, la Loire, la Haute-Loire, la Lozère, le Puy-de-Dôme, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Haute-Savoie, le Var, le Vaucluse et le Territoire de Belfort.

«Des orages grondent des Pyrénées en direction de l'Auvergne, du Limousin, de la Bourgogne-Franche-Comté, de la Lorraine et l'Alsace. Ils sont même plus virulents l'après-midi en donnant de la grêle, de fortes rafales, jusqu'à 80 voire 90 km/h et de bons cumuls sur le Centre-Est où le caractère fortement pluvieux de ces orages est à surveiller. Une nouvelle salve orageuse intense gagnera les Pyrénées en fin d'après-midi/soirée», a anticipé Météo-France pour ce mercredi.