Pluie-inondation : voici les 27 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Météo-France a placé 27 départements en vigilance jaune pluie-inondation pour la journée de ce jeudi 28 août.

Dans le détail, les départements concernés sont l’Ain, l’Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l’Ardèche, l’Aude, le Cantal, le Doubs, la Drôme, le Gard, l’Hérault, l’Isère, le Jura, la Loire, la Haute-Loire, la Lozère, le Puy-de-Dôme, le Haut-Rhin, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Savoie, la Haute-Savoie, le Vaucluse, les Vosges et le Territoire de Belfort.

A cela s'ajoutent le Var et les Bouches-du-Rhône en vigilance orange pour le même motif.

«Des orages grondent des Pyrénées en direction de l'Auvergne, du Limousin, de la Bourgogne-Franche-Comté, de la Lorraine et l'Alsace. Ils sont même plus virulents l'après-midi en donnant de la grêle, de fortes rafales, jusqu'à 80 voire 90 km/h et de bons cumuls sur le Centre-Est où le caractère fortement pluvieux de ces orages est à surveiller. Une nouvelle salve orageuse intense gagnera les Pyrénées en fin d'après-midi/soirée», a anticipé Météo-France pour ce mercredi.