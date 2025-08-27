Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Sedan : un homme tué par balle, deux suspects relâchés

«L'enquête criminelle se poursuit», a ajouté le parquet de Reims, sans donner d'autre information pour le moment. [JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN / AFP]
Par CNEWS
Publié le

Le parquet de Reims a annoncé ce mercredi poursuivre ses recherches après la mort d'un homme tué par balle survenu ce lundi à Sedan (Ardennes). 

Des faits gravissimes. Un homme a été abattu ce lundi 25 août à Sedan (Ardennes), a indiqué le parquet ce mercredi, précisant que les investigations se poursuivaient pour retrouver le ou les coupables. 

En effet, rapidement après les faits, la police avait procédé à l'interpellation de deux personnes, relâchés quelques minutes après. 

Découverte vers 21h30, la victime avait reçu une balle. Pour l'heure, très peu d'éléments sont ressortis dans cette affaire judiciaire. 

Le parquet de Charleville-Mézières s'est d'ailleurs dessaisi hier du dossier au profit de celui de Reims, en raison de la nature criminelle des faits. 

Sur le même sujet Etats-Unis : deux enfants morts et 17 autres blessés après des tirs dans un établissement catholique de Minneapolis Lire

«L'enquête criminelle se poursuit», a-t-il ajouté, sans donner d'autre information pour le moment.

SedanSuspecttirs

Ailleurs sur le web

Dernières actualités