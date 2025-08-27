Sedan : un homme tué par balle, deux suspects relâchés

Le parquet de Reims a annoncé ce mercredi poursuivre ses recherches après la mort d'un homme tué par balle survenu ce lundi à Sedan (Ardennes).

Des faits gravissimes. Un homme a été abattu ce lundi 25 août à Sedan (Ardennes), a indiqué le parquet ce mercredi, précisant que les investigations se poursuivaient pour retrouver le ou les coupables.

En effet, rapidement après les faits, la police avait procédé à l'interpellation de deux personnes, relâchés quelques minutes après.

Découverte vers 21h30, la victime avait reçu une balle. Pour l'heure, très peu d'éléments sont ressortis dans cette affaire judiciaire.

Le parquet de Charleville-Mézières s'est d'ailleurs dessaisi hier du dossier au profit de celui de Reims, en raison de la nature criminelle des faits.

«L'enquête criminelle se poursuit», a-t-il ajouté, sans donner d'autre information pour le moment.