Suppression de deux jours fériés : «Nous sommes prêts à travailler sur notre copie», assure la ministre du Travail Catherine Vautrin

Ce mercredi, la ministre du Travail Catherine Vautrin a indiqué que le gouvernement était «prêt à travailler sa copie», notamment autour de la suppression des deux jours fériés.

Alors que le 8 septembre, date du vote de confiance, laisse présager la fin du gouvernement de François Bayrou, les ministres restent déterminés à négocier avec les partenaires sociaux et formations politiques.

Invité ce mercredi au micro de nos confrères de RMC, Catherine Vautrin, ministre du Travail, a assuré que le gouvernement était «prêt à travailler sur sa copie», dès lors «que nous trouvons un rendement qui permette de baisser la dépense». Une allusion directe à la suppression de deux jours fériés, évoquée par François Bayrou en juillet, qui avait provoqué la colère des organisations syndicales et des partis d’opposition.

Le gouvernement entend ainsi négocier afin de trouver un budget consensuel, lui permettant d’éviter une démission ou une censure. Lundi, lors de sa conférence de presse, le Premier ministre a assuré que la mesure de suppression de deux jours fériés est «discutable et amendable».

Des consultations compliquées ?

Un retour en arrière sur cette mesure pourrait cependant ne pas être suffisant. En effet, certaines formations politiques, comme La France insoumise, ont fermé la porte à la moindre négociation.

«Nous refusons la logique du budget», nous n'allons pas négocier des miettes, comme la suppression d'un jour férié au lieu de deux», a indiqué Mathilde Panot, cheffe des députés LFI, ce mercredi.

Ainsi «prête à discuter de chaque élément du budget», Catherine Vautrin a assuré vouloir «se battre jusqu’au bout», refusant la fatalité d’une démission le 8 septembre et le rejet du vote de confiance à François Bayrou.