Tabac : voici combien coûteront les cigarettes à partir du 1er septembre 2025

Les prix des paquets de cigarettes n'évolueront pas à la rentrée. Seuls les cigares et cigarillos seront concernés par la nouvelle hausse des prix du tabac, et ce dès le 1er septembre.

Un soulagement pour les fumeurs. Le prix des cigarettes et du tabac à rouler n'augmenteront pas le 1er septembre.

Selon la dernière liste publiée mi-août par la Direction générale des douanes et droits indirects, presque aucune marque n'est impactée par les nouveaux tarifs.

Plus encore, de nouvelles références arrivent sur le marché français. Ainsi des paquets de Camel No.1, des Marlboro Crafted XL Red ou encore des Pueblo Classic n°1. Cette diversification pourrait redéfinir les habitudes des consommateurs en quête de nouveaux produits.

43 euros les dix Flor de Selva Botte SAL1

Côté cigares et cigarillos, en revanche, une hausse de prix est à noter dès le 1er septembre. Les Flor de Selva Botte SAL1 subissent notamment une augmentation considérable, doublant de prix pour atteindre les 43 euros. De tels changements pourraient impacter les habitudes des clients.

Depuis les années 2000, le prix des cigarettes en France a plus que triplé. Alors qu'il était environ à 3 euros en 2000, aujourd'hui, la plupart des paquets dépassent les 12 euros. Afin de protéger les jeunes du tabagisme, en 2023, le gouvernement a lancé un plan qui prévoyait d'augmenter le prix du paquet de cigarettes à 13 euros en 2027, ce qui est désormais chose faite pour beaucoup de marques.

L'objectif affiché par le gouvernement est d'aboutir à une génération sans tabac d'ici à 2032. C'est d'ailleurs dans ce but-là que l'interdiction de fumer à la plage, au parc ou sous un abri de bus a été instaurée depuis le 1er juillet 2025.