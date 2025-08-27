Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

En directVote de confiance : Emmanuel Macron apporte son «soutien total» à la «démarche» de François Bayrou

Emmanuel Macron a apporté "son soutien total" en Conseil des ministres à la "démarche" de François Bayrou de solliciter un vote de confiance de l'Assemblée le 8 septembre. [Tom Nicholson / POOL / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
A moins de deux semaines d'un vote de confiance périlleux, le Premier ministre François Bayrou participe ce mercredi au conseil des ministres de rentrée, avant de s'exprimer au 20h de TF1. Suivez notre direct.
Emmanuel Macron apporte son "soutien total" à la "démarche" de François Bayrou

Emmanuel Macron a apporté "son soutien total" en Conseil des ministres à la "démarche" de François Bayrou de solliciter un vote de confiance de l'Assemblée le 8 septembre sur le désendettement de la France, a indiqué mercredi la porte-parole du gouvernement Sophie Primas. Selon Mme Primas, le président a jugé qu'il n'y avait de la part de l'exécutif "ni déni de réalité, ni catastrophisme" sur la situation financière de la France et a appelé à "la responsabilité les partis qui souhaitent être des partis de gouvernement". Mme Primas a rapporté en deux temps les propos du chef de l'Etat. Elle avait d'abord indiqué qu'il avait réfuté toute "surexagération" de la situation des finances publiques avant de préciser que le mot employé était "catastrophisme".

Déclaration
Gabriel Attal : "Je ferai tout pour aider le gouvernement à tenir et François Bayrou à rester Premier ministre"

Gabriel Attal "fera tout pour que François Bayrou reste Premier ministre" et ne souhaite pas de nouvelle dissolution si celui-ci n'obtient pas la confiance de l'Assemblée le 8 septembre car "ce n'est pas aux Français de régler les problèmes de l'Assemblée". 

"Je ferai tout pour aider le gouvernement à tenir et François Bayrou à rester Premier ministre", a déclaré mercredi le chef du groupe parlementaire Renaissance (macroniste) sur France inter.

Déclaration
«La classe politique est en dessous de tout», juge Franz-Olivier Giesbert sur CNEWS

«La classe politique est en dessous de tout», a déploré, ce mercredi 27 août, le journaliste Franz-Olivier Giesbert, invité sur le plateau de la Grande Interview CNEWS-Europe 1.

 Notre article ICI

 

vote de confianceFrançois BayrouPolitique

À suivre aussi

Vote de confiance : «La classe politique est en dessous de tout», déplore Franz-Olivier Giesbert
«Voter pour la chute du gouvernement, ce serait voter contre les intérêts de la France» : Les Républicains refusent d'évincer François Bayrou
Vote de confiance du gouvernement : François Bayrou a-t-il voulu désamorcer le mouvement du 10 septembre ?

Ailleurs sur le web

Dernières actualités