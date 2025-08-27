Édouard Philippe a expliqué mercredi, dans un entretien à l'AFP, soutenir la démarche de François Bayrou de solliciter la confiance de l'Assemblée, car il partage son constat "juste et inquiétant", tout en estimant que la confiance devait "se construire" avec les partis politiques. L'ancien Premier ministre et candidat à la prochaine élection présidentielle juge par ailleurs "assez inéluctable" une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale en cas de blocage persistant et d'impossibilité d'adopter les textes budgétaires.
Selon des sources proches de CNEWS, François Bayrou recevra à partir de lundi les présidents de groupes représentés au Parlement.
Emmanuel Macron a apporté "son soutien total" en Conseil des ministres à la "démarche" de François Bayrou de solliciter un vote de confiance de l'Assemblée le 8 septembre sur le désendettement de la France, a indiqué mercredi la porte-parole du gouvernement Sophie Primas. Selon Mme Primas, le président a jugé qu'il n'y avait de la part de l'exécutif "ni déni de réalité, ni catastrophisme" sur la situation financière de la France et a appelé à "la responsabilité les partis qui souhaitent être des partis de gouvernement". Mme Primas a rapporté en deux temps les propos du chef de l'Etat. Elle avait d'abord indiqué qu'il avait réfuté toute "surexagération" de la situation des finances publiques avant de préciser que le mot employé était "catastrophisme".
Gabriel Attal "fera tout pour que François Bayrou reste Premier ministre" et ne souhaite pas de nouvelle dissolution si celui-ci n'obtient pas la confiance de l'Assemblée le 8 septembre car "ce n'est pas aux Français de régler les problèmes de l'Assemblée".
"Je ferai tout pour aider le gouvernement à tenir et François Bayrou à rester Premier ministre", a déclaré mercredi le chef du groupe parlementaire Renaissance (macroniste) sur France inter.
«La classe politique est en dessous de tout», a déploré, ce mercredi 27 août, le journaliste Franz-Olivier Giesbert, invité sur le plateau de la Grande Interview CNEWS-Europe 1.