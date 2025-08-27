François Bayrou recevra à partir de lundi les présidents de groupes représentés au Parlement

François Bayrou va recevoir à Matignon les chefs de parti à partir de lundi, une semaine avant l'engagement de la responsabilité de son gouvernement devant l'Assemblée nationale, a-t-on appris mercredi auprès de son entourage.

Le Premier ministre va affronter un vote des plus incertains, initiative annoncée lundi en conférence de presse, sur une déclaration du gouvernement portant sur l'état des finances publiques et le niveau d'économies à réaliser dans le cadre des textes budgétaires pour 2026. Les grandes lignes de son projet, dévoilées le 15 juillet, comprenaient 43,8 milliards d'euros d'économies.