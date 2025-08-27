L’inflexibilité affichée ce soir par le Premier ministre sur nos lignes rouges nous conforte dans notre choix de voter contre la confiance au gouvernement le 8 septembre.
Le RN répond toujours positivement à une invitation à dialoguer, même vaine et extrêmement tardive. Nous…
— Jordan Bardella (@J_Bardella) August 27, 2025
Monsieur le Premier ministre, vous dites ne pas aimer la ruse… Pour ma part, je n’aime pas le mensonge.
Contrairement à ce que vous avez affirmé devant des millions de Français au 20h de TF1, le Rassemblement national n’était pas « en vacances ».
Tout le monde peut vérifier…
— Marine Le Pen (@MLP_officiel) August 27, 2025
François Bayrou ne «croi(t) pas» qu'une nouvelle dissolution «nous permettrait d'avoir une stabilité», a assuré François Bayrou sur le plateau du 20h de TF1 ce mercredi soir, revenant sur le vote de confiance qui aura lieu lundi 8 septembre.
François Bayrou s'est dit, mercredi sur TF1, prêt à "ouvrir toutes les négociations nécessaires" avec les oppositions sur le budget mais "la condition préalable, c'est qu'on s'entende sur l'importance de l'effort" sur les économies à réaliser lors du vote de confiance qu'il sollicite de l'Assemblée le 8 septembre. Le Premier ministre, par ailleurs, ne "croi(t) pas" qu'une nouvelle dissolution de l'Assemblée, jugée "assez inéluctable" par Édouard Philippe en cas de blocage persistants, "nous permettrait d'avoir une stabilité".
«On ne peut rien faire sans les Français, c'est la vie de la nation qui est en jeu», a assuré François Bayrou sur le plateau du 20h de TF1 ce mercredi soir, revenant sur le vote de confiance qui aura lieu lundi 8 septembre.
«Je ne veux pas passer en force», a assuré François Bayrou sur le plateau du 20h de TF1 ce mercredi soir, revenant sur le vote de confiance qui aura lieu lundi 8 septembre.
Édouard Philippe a expliqué mercredi, dans un entretien à l'AFP, soutenir la démarche de François Bayrou de solliciter la confiance de l'Assemblée, car il partage son constat "juste et inquiétant", tout en estimant que la confiance devait "se construire" avec les partis politiques. L'ancien Premier ministre et candidat à la prochaine élection présidentielle juge par ailleurs "assez inéluctable" une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale en cas de blocage persistant et d'impossibilité d'adopter les textes budgétaires.
François Bayrou va recevoir à Matignon les chefs de parti à partir de lundi, une semaine avant l'engagement de la responsabilité de son gouvernement devant l'Assemblée nationale, a-t-on appris mercredi auprès de son entourage.
Le Premier ministre va affronter un vote des plus incertains, initiative annoncée lundi en conférence de presse, sur une déclaration du gouvernement portant sur l'état des finances publiques et le niveau d'économies à réaliser dans le cadre des textes budgétaires pour 2026. Les grandes lignes de son projet, dévoilées le 15 juillet, comprenaient 43,8 milliards d'euros d'économies.
Emmanuel Macron a apporté "son soutien total" en Conseil des ministres à la "démarche" de François Bayrou de solliciter un vote de confiance de l'Assemblée le 8 septembre sur le désendettement de la France, a indiqué mercredi la porte-parole du gouvernement Sophie Primas. Selon Mme Primas, le président a jugé qu'il n'y avait de la part de l'exécutif "ni déni de réalité, ni catastrophisme" sur la situation financière de la France et a appelé à "la responsabilité les partis qui souhaitent être des partis de gouvernement". Mme Primas a rapporté en deux temps les propos du chef de l'Etat. Elle avait d'abord indiqué qu'il avait réfuté toute "surexagération" de la situation des finances publiques avant de préciser que le mot employé était "catastrophisme".
Gabriel Attal "fera tout pour que François Bayrou reste Premier ministre" et ne souhaite pas de nouvelle dissolution si celui-ci n'obtient pas la confiance de l'Assemblée le 8 septembre car "ce n'est pas aux Français de régler les problèmes de l'Assemblée".
"Je ferai tout pour aider le gouvernement à tenir et François Bayrou à rester Premier ministre", a déclaré mercredi le chef du groupe parlementaire Renaissance (macroniste) sur France inter.