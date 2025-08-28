Autoroutes : somnolence, inattention, vitesse excessive... Les comportements à risque persistent, selon un nouveau bilan

Les accidents mortels sur autoroutes ont atteint un niveau historiquement bas l’an dernier, mais les comportements à risque des conducteurs persistent, selon le bilan sécurité 2024 publié ce jeudi par l'Association des sociétés françaises d'autoroutes (Asfa).

La prise d’alcool et de psychotropes en cause dans plus d’un accident mortel sur trois. Dans son bilan sécurité 2024, révélé ce jeudi, l'Association des sociétés françaises d'autoroutes (Asfa) a mis en lumière une baisse historique des accidents mortels en France l’an dernier.

Au total, 114 accidents mortels ont été recensés sur autoroute à péage en 2024 contre 164 en 2023, a affirmé cette source. Il s'agit du «plus faible taux jamais enregistré sur les autoroutes concédées», selon l'Asfa. Le nombre de morts a également fortement baissé, avec 129 personnes tuées en 2024 contre 182 en 2023.

L'Asfa a néanmoins déploré la «persistance de comportements à risque» chez les conducteurs.

La principale cause d'accidents mortels demeure la consommation d'alcool, de drogues et de médicaments au volant (35%), notamment chez les conducteurs de moins de 35 ans.

La vitesse excessive (20%) et la présence de piétons (20%), en particulier ceux sortant de véhicules à l'arrêt, ont figuré parmi les autres facteurs les plus fréquents d'accidents mortels.

Après plusieurs années de baisse, le facteur lié à la somnolence et la fatigue a connu une «hausse inquiétante», en passant de 13% en 2023 à 19% en 2024.

L'«inattention», souvent liée à l'utilisation d'appareils électroniques (smartphone, tablette, GPS...), est quant à elle à l'origine de 14% des accidents mortels de 2024 et particulièrement importante sur les trajets domicile/travail, avec un pic entre 14h et 18h.

Rapportés au trafic, les accidents mortels liés à la somnolence surviennent essentiellement la nuit, «avec un pic entre 2h et 4h du matin» et une fréquence accrue le week-end.

Plus de 3.400 morts sur les routes l’an dernier

3.432 personnes sont décédées en 2024 sur les routes de France métropolitaine et d'Outre-mer, soit une hausse de 1% par rapport à 2023, selon le bilan global de la Sécurité routière.

Ce bilan s'élève à 239 morts sur l'ensemble des autoroutes mais reste en diminution de 11% par rapport à 2023, avec 30 tués de moins.

Face au bilan 2024 «préoccupant» des accidents impliquant les professionnels autoroutiers, chiffré à 143 accidents et 15 victimes, l'Asfa a appellé à la vigilance des conducteurs pour garantir leur sécurité.

L'année 2024 a aussi été marquée par la mort de deux professionnels de l'autoroute en intervention : un agent autoroutier fauché sur l'A8 le 3 mars, et, en août une salariée de la Sanef (Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France) tuée par un automobiliste roulant à grande vitesse au niveau d'un péage.