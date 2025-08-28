Toute l’actu en direct 24h/24
Laurence Ferrari : «Ces "boomers" constituent les trois-quarts de l'électorat d'Emmanuel Macron et de François Bayrou, voilà comment se tirer une balle dans le pied»

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Ces "boomers" constituent les trois-quarts de l'électorat d'Emmanuel Macron et de François Bayrou, voilà comment se tirer une balle dans le pied», a souligné Laurence Ferrari dans son édito de l'émission Punchline, ce jeudi sur CNEWS, réagissant à l'intervention de François Bayrou sur les «boomers» la veille lors de son interview télévisée, et ce alors qu'un vote de confiance aura lieu le lundi 8 septembre, à sa volonté. 

Laurence FerrariEditorialFrançois BayrouGouvernementPolitique

