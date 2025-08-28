«Les hôpitaux français invités à se préparer à la guerre d’ici à mars 2026» : que contiennent les instructions du ministère de la Santé ?

Un document du ministère de la Santé dévoilé récemment demanderait aux hôpitaux de se préparer à accueillir des milliers de soldats blessés d’ici à mars 2026, ceci dans l’hypothèse d’une guerre de haute intensité en Europe.

Une lettre qui interroge. Le ministère de la Santé aurait demandé aux agences régionales de santé de préparer les hôpitaux à un scénario de guerre totale en Europe.

Le document, daté du 18 juillet 2025 et révélé par le Canard Enchaîné, évoque l’accueil de dizaines de milliers de soldats blessés en cas d’«engagement majeur» de la France d’ici à mars 2026.

LEs hôpitaux comme zone de repli stratégique

Le texte précise que la France pourrait devenir une zone de repli logistique pour ses propres militaires comme pour ceux de pays alliés. Des centres médicaux installés près des ports et aéroports sont envisagés pour faciliter le rapatriement des blessés vers leur nation.

Les soignants seraient, eux, invités à rejoindre le Service de santé des armées, quelle que soit leur spécialité. Formations adaptées aux «contraintes d’un temps de guerre», gestion de traumatismes psychiques, médecine de réadaptation... Le ministère n’écarterait aucun scénario.

Entre 10.000 et 50.000 militaires pourraient être pris en charge dans un délai allant de 10 à 180 jours, toujours d’après nos confrères.