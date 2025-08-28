Municipales 2026 à Paris : Rachida Dati investie à l’unanimité par les Républicains

La ministre de la Culture Rachida Dati a été investie à l'unanimité par Les Républicains pour les élections municipales à Paris de 2026, a-t-on appris ce jeudi de ses équipes. Elle se retire ainsi de la législative partielle au profit de Michel Barnier.

Une décision à l'unanimité. Les Républicains (LR) ont annoncé ce jeudi accorder l'investiture à Rachida Dati pour les élections municipales à Paris, la ministre de la Culture retirant sa candidature dissidente pour la législative partielle dans la 2e circonscription de la capitale où le parti avait investi Michel Barnier.

«A l'unanimité, les Républicains ont investi Rachida Dati pour les municipales à Paris» de mars 2026 et «Rachida Dati apportera son soutien à Michel Barnier pour l'élection législative partielle dans la 2e circonscription de Paris» prévue les 21 et 28 septembre, écrit le parti dans un communiqué.

«Un accord gagnant-gagnant»

La maire LR du 7e arrondissement n'avait pas apprécié l'annonce de la candidature de Michel Barnier au scrutin dans la 2e circonscription de Paris, un bastion de la droite menacé l'an dernier par une candidate du PS, et avait dans un premier temps annoncé maintenir une candidature dissidente.

Le sénateur Francis Szpiner, qui briguait également l'investiture pour les municipales, a retiré sa candidature, a indiqué la porte-parole de LR, Agnès Evren. «La raison l'a emporté» pour «un accord gagnant-gagnant», a-t-elle estimé auprès de l'AFP.

Michel Barnier, ex-Premier ministre d'Emmanuel Macron, renversé par une motion de censure de l'Assemblée nationale en décembre 2024, devient donc le candidat unique de la droite au siège de député dans cette circonscription à cheval sur les 5e, 6e et 7e arrondissements. Jean Laussucq, ancien collaborateur de Rachida Dati y avait initialement remporté le scrutin en juillet 2024, et siégeait au sein du groupe Renaissance, avant de voir son élection invalidée par le Conseil constitutionnel le 11 juillet 2025 pour irrégularités dans ses comptes de campagne.

Dans la foulée, Michel Barnier a annoncé que sa suppléante serait Florence Berthout, maire (Horizons) du 5e arrondissement, particulièrement crucial dans cette élection. Outre Michel Barnier, deux autres personnalités sont en lice à ce jour pour tenter de remporter cette législative partielle : le RN Thierry Mariani et la socialiste Frédérique Bredin, investie par le PS et soutenue par les Écologistes.