Municipales, jeunesse, rentrée sous tension… Quel est le programme du «Campus socialiste» qui démarre ce jeudi ?

Le Parti socialiste organise à partir de ce jeudi son «Campus», à Blois, dans le Loir-et-Cher. L’occasion pour la formation politique d’évoquer les sujets de la rentrée, entre les élections municipales et l’instabilité liée au vote de confiance contre François Bayrou le 8 septembre prochain.

Après La France insoumise, le Parti communiste et les Ecologistes, c’est au tour du Parti socialiste de faire se réunir pour son université d’été. Ainsi, du 28 au 30 août, sympathisants et élus se retrouveront à Blois, dans le Loire-et-Cher, à l’occasion du «Campus socialiste».

Pendant trois jours, des ateliers et des débats seront organisés, animés par des cadres ou représentants du PS, en compagnie de chercheurs. De nombreux thèmes seront abordés, à l’image de «la lutte contre l’extrême droite dans la ruralité», «comment la gauche doit répondre aux nouveaux enjeux sociaux», la jeunesse, ou encore la situation internationale.

L’enjeu des élections municipales prévues les 15 et 22 mars 2026 sera largement évoqué, alors que le Parti socialiste entend ainsi conserver certaines grandes villes, tels que Nantes, Marseille ou encore Paris, sans s’allier avec La France insoumise.

Au-delà du Premier secrétaire du PS, Olivier Faure, d’autres personnalités de gauche prendront part à cet événement. En effet, Lucie Castets, ancienne candidate à Matignon pour le Nouveau Front populaire, Léon Deffontaines, porte-parole du Parti communiste, Benjamin Lucas, député écologiste, François Ruffin et Marine Tondelier, Secrétaire nationale des Ecologistes, seront présents à ce «Campus».

Une rentrée mouvementée

Alors que la rentrée sociale s’annonçait déjà chargée, par le mouvement du 10 septembre notamment, le Parti socialiste abordera également la question du 8 septembre, date du vote de confiance, demandé par François Bayrou.

Si Olivier Faure et Boris Vallaud ont été clairs quant à leur volonté à s’opposer au Premier ministre, le poussant ainsi à démissionner, le spectre d’une éventuelle dissolution n’est pas à exclure.

Celle-ci est d’ailleurs souvent évoquée, mais pas souhaitée, par les cadres du PS, notamment en ce qui concerne une éventuelle alliance avec La France insoumise.

Ce mercredi, dans les colonnes de Libération, Boris Vallaud, président du groupe socialiste, a estimé qu'un accord programmatique entre le PS et LFI tel que celui négocié avec le NFP en 2024 n'est «pas concevable» en cas de dissolution de l'Assemblée nationale.