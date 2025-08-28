«On ne peut pas se réjouir de la position actuelle du président de la République» : les parents du journaliste français incarcéré en Algérie critiquent Emmanuel Macron

Le journaliste sportif français, Christophe Gleizes, a été condamné, fin juin, à sept ans de prison en Algérie pour «apologie du terrorisme». Ses parents ont pris la parole, dénonçant l'isolement du journaliste et espérant que son incarcération ne serve pas à «régler des questions politiques» entre la France et l’Algérie.

Ils interpellent Emmanuel Macron. Les parents du journaliste sportif français, Christophe Gleizes, condamné à sept ans de prison en Algérie fin juin pour «apologie du terrorisme», ont confié à l'AFP, dans un entretien dans les bureaux parisiens de Reporters sans frontières, que leur fils restait «combatif» mais souffrait d'être «isolé».

Ils ne souhaitent pas que son incarcération serve à «régler des questions politiques» entre la France et l’Algérie, et affirment «ne pas se réjouir de la position actuelle du président de la République».

«des griefs totalement absurdes»

Alors que Christophe Gleizes attend son procès en appel, qui devrait avoir lieu à l'automne, sa mère, Sylvie Godard, et son beau-père, Francis Godard, ont effectué deux visites au parloir dans sa prison de Tizi Ouzou (Kabylie).

«On s’est rendu en Algérie du 11 au 22 août et le 12 août, raconte sa mère, on a pu le voir une première fois dans un parloir d’une demi-heure. On est dans une salle avec des vitres (et) on a un combiné téléphonique pour parler, chacun de notre côté. Le premier choc, c’est l’apparence physique, je ne l’avais jamais vu le crâne rasé. Mais il allait bien, il était en bonne condition physique, il faisait énormément de sport pour se vider la tête. On n’avait qu’une demi-heure, donc on a fait très très vite pour lui donner tous les messages de la famille, des amis, des amis journalistes et de tout le comité de mobilisation (lancé par Reporters sans Frontières, NDLR)», explique-t-elle.

Elle ajoute que «même s'il a le moral, même s'il est combatif, il se sent totalement coupé du monde, isolé». Avec le beau-père de Christophe, Francis, elle appelle à ce que le dossier de son fils, seul journaliste français détenu actuellement à l'étranger, ne serve pas à «régler des questions politiques» entre la France et l'Algérie.

Francis Godard estime que «les deux griefs qui lui sont reprochés sont totalement absurdes (...). On ne peut pas interpréter autrement l’exagération invraisemblable de ces griefs si on ne comprend pas qu’il est une sorte de victime collatérale des mauvaises relations entre la France et l’Algérie actuellement».

«On ne peut pas associer en permanence le cas de Christophe et celui de Boualem Sansal. Tous les deux méritent à l’évidence d’être libérés mais ces deux dossiers n’ont strictement rien à voir l’un avec l’autre», finit-il.