«Nous vous mettrons en prison» : les menaces de Jean-Luc Mélenchon contre les préfets scandalisent la droite

Alors que Jean-Luc Mélenchon a menacé les préfets lors d'une journée des universités d'été de la France insoumise, Valérie Pécresse, Bruno Retailleau ou encore Marine Le Pen se sont indignés de ses propos.

Les préfets dans le viseur de Jean-Luc Mélenchon. Lors d'une journée des universités d'été de la France insoumise, le leader de LFI a tenu à réagir à la plainte déposée par le préfet de Paris à l'encontre d'un député insoumis, qui avait affirmé que «la police tue».

Vendredi dernier, Laurent Nunez, préfet de police de Paris, a déposé plainte contre le député insoumis Aly Diouara après son tweet affirmant que «la police tue» et «souvent les mêmes, par choix, par racisme et par nostalgie coloniale». Le 19 août, le préfet du Val-d'Oise, Philippe Court, avait déjà déposé plainte contre un autre député LFI, Aurélien Taché, pour des propos similaires.

«Le devoir du préfet est de servir et d’obéir à la loi, et la loi, c’est que c’est lui qui se tait. L’administration n’est pas au-dessus du peuple, elle est au service du peuple», a commencé par dire Jean-Luc Mélenchon sous les applaudissements, comme le rapportent nos confrères du JDD.

L'Insoumis l'assure, si LFI arrive au pouvoir, «tous ceux qui se seront abaissés à ces tentatives d'intimidation ne bénéficieront pas, de la part d'un gouvernement insoumis, de prescription».

Jean-Luc Mélenchon a poursuivi sa violente critique en s'adressant au directeur de cabinet de Bruno Retailleau, «préfet de métier», qui aurait interpellé Rima Hassan sur ses réseaux sociaux. «Aucun préfet n’a le pouvoir d’interpeller la nationalité d’une élue du peuple. Vichy, c’est fini. Vous avez perdu. Nous vous mettrons en prison avant que vous ne nous y mettiez», a-t-il dit.

«La France insoumise c'est la République compromise»

Ces nombreuses interventions ont alors fait réagir la classe politique. À commencer chez les Républicains. Valérie Pécresse a fustigé LFI sur X : «Après la police, Jean-Luc Mélenchon s'attaque à nos préfets ! Jusqu'où ira sa destruction méthodique des figures qui incarnent l'ordre et la République ? Ingénieur du chaos, la France insoumise c'est la République compromise».

De son côté, le ministre de l'Intérieur a tenu à «redire son soutien à tous les préfets et aux services de l’État qui par leur engagement exemplaire de chaque jour font tenir debout l’État dans nos territoires», avant d'ajouter : «En s’en prenant aux préfets et en menaçant de les mettre en prison une fois au pouvoir, Jean-Luc Mélenchon montre son vrai visage, celui d’un leader d’une extrême-gauche factieuse qui a tourné le dos à tous ses principes et qui veut détruire nos institutions».

«Après les appels à l’insurrection, le soutien aux casseurs, aux squatteurs, aux islamistes, aux délinquants étrangers et aux clandestins, après la transformation de l’Assemblée nationale en ZAD, l’extrême gauche franchit un nouveau palier des plus inquiétants en menaçant les représentants de l’État et en s’attaquant à l’un des piliers de la République», a d'abord énuméré Marine Le Pen sur son compte X.

Elle conclut : «La responsabilité de la Macronie dans ces dérives inacceptables est écrasante de par ses alliances honteuses aux législatives de 2024 avec LFI».