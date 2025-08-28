Toute l’actu en direct 24h/24
Orages : voici les 2 départements placés en vigilance orange ce jeudi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Météo-France a placé 2 départements en vigilance orange orages pour cette journée du jeudi 28 août. 

Des territoires où la prudence doit être de mise. Météo-France a placé 2 départements en vigilance orange orages pour cette journée du mercredi 28 août.

Ainsi, sont concernés : les Bouches-du-Rhône et le Var, aussi placés en vigilance orange pluie-inondation.

Les prévisionnistes mettent ainsi en garde contre une «dégradation pluvio-orageuse marquée se mettant en place sur la région PACA», ainsi qu'«une dégradation orageuse en Méditerranée pouvant remonter jeudi soir vers la Corse».

