Orages : voici les 55 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Le prévisionniste Météo-France a placé 55 départements en vigilance jaune pour des risques d’orages ce jeudi 28 août.

Alors que les grosses chaleurs tendent à disparaître, le ciel pourrait gronder dans de nombreux territoires. En effet, Météo-France a placé 55 départements en vigilance jaune pour des risques d’orages ce jeudi 28 août.

Sont concernés par cette alerte : l'Ain, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, les Ardennes, l'Ariège, l'Aube, l'Aude, l'Aveyron, le Calvados, la Corrèze, la Haute-Corse, la Corse-du-Sud, la Côte-d'Or, le Doubs, la Drôme, l'Eure, le Gard, la Haute-Garonne, le Gers, l'Hérault, l'Ille-et-Vilaine, l'Isère, le Jura, la Loire, la Haute-Loire, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Lozère, la Manche, la Haute-Marne, la Mayenne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, la Nièvre, l'Orne, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Savoie, la Haute-Savoie, la Seine-Maritime, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Vaucluse, les Vosges l'Yonne et le Territoire de Belfort.

Cette alerte serait, selon le prévisionniste, effective toute la journée de jeudi. À noter qu’un cumul de pluie pouvant atteindre jusqu’à 80 mm est à prévoir dans certains territoires.