Orages : voici les 59 départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Le prévisionniste Météo-France a placé 59 départements en vigilance jaune orages ce vendredi 29 août.

Le ciel va gronder dans de nombreux territoires. Ce vendredi, 59 départements ont été placés en vigilance jaune pour des risques d’orages par Météo-France.

Dans le détail, l’Ain, l’Aisne, l’Allier, l’Ardèche, l’Aveyron, le Calvados, le Cantal, la Charente, la Charente-Maritime, le Cher, la Corrèze, les Côtes d’Armor, la Creuse, la Dordogne, la Drôme , l’Eure, l’Eure-et-Loir, le Finistère, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, l’Ille-et-Vilaine, l’Indre, l’Indre-et-Loire, l’Isère, les Landes ou encore le Loir-et-Cher sont concernés par cette alerte.

Mais aussi, la Loire, la Haute-Loire, la Loire-Atlantique, le Loiret, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Maine-et-Loire, la Manche, la Mayenne, le Morbihan, l’Oise, l’Orne, le Puy-de-Dôme, le Rhône, la Sarthe, la Savoie, la Haute-Savoie, Paris, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, les Deux-Sèvres, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, la Vendée, la Vienne, la Haute-Vienne, l’Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-D’Oise.

Selon le prévisionniste, cette vigilance sera effective toute la journée de vendredi.