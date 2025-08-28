Toute l’actu en direct 24h/24
Pluie-inondation : voici les 16 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Météo-France a placé 16 départements en vigilance jaune pluie-inondation pour la journée de ce jeudi 28 août.

Une alerte qui touche notamment le quart sud-est de l’Hexagone. Météo-France a placé 16 départements en vigilance jaune pour «pluie-inondation» ce jeudi.

Dans le détail, les départements concernés sont l’Ain, l’Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l’Ardèche, le Cantal, la Drôme, l’Isère, la Loire, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, le Rhône, la Savoie, la Haute-Savoie et le Vaucluse.

A cela s'ajoutent le Var et les Bouches-du-Rhône en vigilance orange pour le même motif, mais également pour des risques d'orages.

Météoalerte jaunepluieInondation

