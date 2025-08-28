Pluie-inondation : voici les 2 départements placés en vigilance orange ce jeudi

Météo-France a placé 2 départements en vigilance orange pluie-inondation pour la journée de ce jeudi 28 août.

Une alerte qui touche notamment le quart sud-est de l’Hexagone. Météo-France a placé les Bouches-du-Rhône et le Var en vigilance orange pour «pluie-inondation» ce jeudi. Ces deux départements font aussi l'objet d'alerte orange aux orages.

A noter que 55 autres départements ont été placés cette fois en vigilance jaune pour ce même motif.

Tôt le matin, l'activité pluvio-orageuse pourra être encore temporairement forte à l'est du Rhône jusqu'au Jura et jusqu'à la Côte d'Azur avec toujours un risque de grêle et de pluies importantes. L'après-midi, les ondées deviendront plus rares sur les rivages méditerranéens mais resteront fréquentes et localement orageuses de l'intérieur de la PACA et du centre-est à la Lorraine et l'Alsace. Le risque orageux deviendra toutefois moins virulent.