Pluie-inondation : voici les 5 départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Météo-France a placé 5 départements en vigilance jaune pluie-inondation pour la journée de ce vendredi 29 août. Voici lesquels.

La journée sera pluvieuse dans le sud-ouest. Météo-France a placé 5 départements en vigilance jaune pour des risques de «pluie-inondation» ce vendredi.

Les départements concernés sont : la Charente-Maritime, la Gironde, les Landes, la Savoie et la Haute-Savoie

«Si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique ou exposées aux crues; des phénomènes habituels dans la région mais occasionnellement et localement dangereux (ex. mistral, orage d’été, montée des eaux ) sont en effet prévus», écrivent les prévionnistes.

Par ailleurs, 59 départements ont été placés en vigilance jaune pour des risques d'orages, vendredi.